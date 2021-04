Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Barça se prépare pour jouer un vilain tour à Longoria !

Publié le 3 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Intéressé par Fabio Blanco, Pablo Longoria verrait toutefois le FC Barcelone venir lui mettre des bâtons dans les roues.

Afin de renforcer l’OM, Pablo Longoria pourrait notamment faire le pari de recruter de grands espoirs en devenir afin de les développer et en tirer une grosse plus-value par la suite. En ce sens, le président marseillais aurait notamment coché le nom de Fabio Blanco, pépite espagnole de 17 ans qui évolue aujourd’hui avec la réserve du FC Valence. En fin de contrat avec le club Che, Blanco pourrait donc poursuivre sa progression à l’OM… ou pas. En effet, d’autres grosses écuries seraient sur le coup à l’instar notamment du FC Barcelone.

Le plan du Barça