Mercato - OM : Villas-Boas est en grande difficulté pour son attaquant !

Publié le 29 août 2020 à 16h30 par Dan Marciano

André Villas-Boas a pour objectif de recruter un attaquant lors de ce mercato estival. Mais ce chantier s’annonce compliqué pour l’OM. Explications.

L’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le club marseillais est parvenu à se renforcer malgré de grandes difficultés financières. Leonardo Balerdi et Pape Gueye ont posé leurs valises à Marseille et viendront renforcer la défense centrale et le milieu de terrain. Mais le mercato estival est loin d’être terminé. L’OM chercherait encore un latéral gauche capable de suppléer Jordan Amavi, mais aussi un attaquant capable d’épauler Dario Benedetto. En effet, Valère Germain devrait évoluer cette saison sur un côté, tandis que le jeune Marley Aké (19 ans) parait encore un peu tendre pour s’imposer en Ligue 1. Quant à Kostas Mitroglou, son avenir devrait s’écrire ailleurs qu’à l’OM.

Mitroglou sur le départ

Présent en conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas a indiqué qu’il ne comptait pas sur Kostas Mitroglou : « Il est réintégré pour s'entraîner parfois avec nous, mais je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. Je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. C'est dommage mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club. » Arrivé en 2017 et prêté la saison dernière au PSV Eindhoven, l'attaquant grec ne devrait pas s'éterniser sur la Canebière. Alors qu’il disputera la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM cherche à renforcer ce secteur clé. D’autant plus que derrière Dario Benedetto, les choix se font rares.

