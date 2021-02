Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce du successeur de Villas-Boas sur son avenir !

Publié le 12 février 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Présent ce vendredi en conférence de presse, Nasser Larguet s’est prononcé sur son avenir, alors que les rumeurs sur l’identité de son successeur s'intensifient.

« Olivier Ntcham ? C’est précisément un joueur auquel j’ai dit non. Je ne suis pas d’accord avec la politique sportive. Ce club a déjà vécu deux, trois ans de n’importe quoi sur les transferts. Je ne veux rien de l'OM, pas d'argent. Je veux juste partir », annonçait André Villas-Boas le 2 février dernier. L’entraîneur portugais, en désaccord avec la politique sportive de l’OM avait posé sa démission la veille d’un match important face à Lens, et a depuis été mis à pied. La direction marseillaise a dû trouver un remplaçant en urgence et a finalement opté pour la solution interne. Directeur du centre de formation de l’OM, Nasser Larguet, accompagné de ses adjoints, a pris place sur le banc afin d’assurer l’intérim. Présent au bord de la pelouse face à Lens le 3 février dernier, il a depuis dirigé le groupe face au PSG, mais aussi face à Auxerre ce mercredi en Coupe de France.

« Mon avenir ? Tant qu'on a besoin de moi, je serai là »

Même s’il se plait dans son nouveau rôle, Nasser Larguet n’a pas vocation à s’installer durablement sur le banc marseillais. Pablo Longoria s’active d’ailleurs pour trouver un technicien désireux de poser ses valises à Marseille. Présent en conférence de presse ce vendredi, Larguet a pleinement conscience qu’il devra bientôt laisser sa place. « Mon avenir ? Tant qu'on a besoin de moi, je serai là. Le jour où je serai remplacé, j'aurai les mêmes sensations depuis les tribunes (…) Le fait d'être sur le banc me fait retrouver des sensations que je n'avais plus éprouvées depuis quelques années. Je redécouvre le contact avec les joueurs. J'ai beaucoup de plaisir à les accompagner sur le banc de touche. L'autre sensation est de lire le jeu pendant le match » a-t-il confié.

