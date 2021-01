Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La fin du calvaire d’Eyraud avec Mitroglou ?

Publié le 21 janvier 2021 à 17h45 par Th.B.

Indésirable à l’OM, Kostas Mitroglou pourrait définitivement tourner la page marseillaise et rejoindre l’Aris Salonique alors qu’une potentielle rupture de contrat serait dans les tuyaux selon la presse grecque.

Arrivé en 2017 en provenance du Benfica Lisbonne où il empilait les buts, Kostas Mitroglou est sans doute l’un des plus gros flops du Champions Project initié par le propriétaire Frank McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud. À l’OM, le Grec n’a inscrit que 16 buts et a déjà été prêté à deux reprises, à savoir au Galatasaray et au PSV Eindhoven. Depuis l’été dernier, Mitroglou est de retour à l’OM où il ne dispose toujours pas de la confiance l’entraîneur André Villas-Boas. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin prochain, les dirigeants de l’Olympique de Marseille peineraient à lui trouver une porte de sortie. Et l’Aris Salonique, club grec intéressé par le profil de l’attaquant, verrait les finances compliquer cette opération selon La Gazzetta dello Sport. Mais tout ne serait pas perdu pour Mitroglou grâce à une éventuelle rupture de contrat.

L’espoir Aris Salonique