Mercato - OM : Jorge Sampaoli a fait un grand déçu à l’OM

Thibault Morlain

Le 1er juillet dernier, à la surprise générale, l’OM officialisation son divorce avec Jorge Sampaoli. Mécontent du recrutement réalisé par Pablo Longoria, l’Argentin a décidé de claquer la porte. De quoi en surprendre plus d’un, notamment Dimitri Payet, très touché par le départ de Sampaoli qu’il appréciait énormément.

Après avoir qualifié l’OM en Ligue des Champions, on attendait de voir ce qu’allait faire Jorge Sampaoli avec le club phocéen. On ne le saura finalement jamais. En effet, à cause de tensions avec sa direction, l’Argentin a décidé de faire ses valises avant même le début de cette saison. Au grand dam de Dimitri Payet, l’un des chouchous de Sampaoli à l’OM.

Mercato - OM : Après son départ, il interpelle Cristiano Ronaldo pour un transfert à l'OM https://t.co/y7oc6ONVj6 pic.twitter.com/5BOXGieBB6 — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

« J'ai été surpris et déçu »

Pour La Provence , Dimitri Payet est ainsi revenu sur ce départ de Jorge Sampaoli. Et le numéro 10 de l’OM a alors confié : « J'ai été surpris et déçu. Mais quand Marcelo Bielsa est parti après la première journée de championnat, ça a mis tout le monde dans l'embarras. Là où lui et les dirigeants ont été intelligents, c'est d'acter la séparation à la reprise ».

« Il y a eu de l'intelligence des deux côtés »