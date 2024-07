Mercato - OM : Il réclame une folie pour son transfert !

Arnaud De Kanel

Jordan Veretout ne semble plus faire partie des plans de l’OM. En coulisses, Mehdi Benatia s'active pour lui trouver une nouvelle destination, et l’international français pourrait rebondir à Al-Duhail au Qatar. Problème, le milieu de terrain se sent bien à Marseille, et seule une offre colossale pourrait le faire réfléchir.

Le cas de Jordan Veretout est désormais en question à l'OM. Bien que son contrat le lie au club phocéen jusqu'en juin 2025, le milieu de terrain pourrait bientôt faire ses valises. Mehdi Benatia et son équipe semblent déterminés à le pousser vers la sortie. Le conseiller sportif de Pablo Longoria s'active en coulisses pour trouver une solution, mais il est confronté à la volonté de son joueur, qui voudrait rester à l'OM.

Veretout se sent bien

Le club phocéen souhaite refourguer Jordan Veretout au club de Christophe Galtier, à savoir Al-Duhail. Une destination qui n’emballe pas vraiment le milieu de terrain et sa famille, qui se sentent bien à Marseille, comme l’indique La Provence ce dimanche.

Une offre XXL pour tout changer ?

Cependant, le contact n’est pas rompu avec le club qatari. D’après les informations de La Provence, une proposition « conséquente » pourrait faire réfléchir Jordan Veretout. Tout reste donc possible dans ce dossier.