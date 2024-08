Mercato - OM : Il officialise son transfert et balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l'OM cet été alors qu'il n'entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Pau Lopez a finalement officialisé son départ pour Gérone, sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat. Et le gardien espagnol, qui a vécu un mercato estival très mouvementé, s'est confié sans détour à ce sujet dans sa conférence de presse de présentation.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Pau Lopez (29 ans) a quitté l'OM ! Le gardien espagnol, barré par le recrutement de Geronimo Rulli qui était le profil privilégié par Roberto De Zerbi à ce poste, a donc rejoint Gérone (son club formateur). L'opération a été bouclée sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat fixée à 6,5M€. Présent en conférence de presse mardi par son nouveau club, l'ancien portier de l'OM s'est confié sur sa nouvelle étape.

Pau Lopez affiche ses ambitions à Gérone

« Revenir à la maison, c’est toujours beau. Je veux partager ça avec les gens de Girona. Mais personne ne m’a promis d’être titulaire. Le coach décidera. Je suis content et je viens pour apporter et profiter d’une expérience unique. J’ai senti que le club a fait beaucoup d’efforts et m’a montré beaucoup d’affection. Maintenant, je dois leur rendre la confiance », indique Pau Lopez, qui a mis du temps avant d'acter son départ de l'OM. Le feuilleton dure en effet depuis plusieurs semaines, ce qui a pesé sur son moral.

« Un été compliqué »

« L’été a été compliqué pour moi, et au final je me retrouve dans cette belle situation. J’ai pris des renseignements auprès de David Lopez, défenseur de Girona et la décision a été facile. Je viens passer une super année et donner le meilleur de moi-même. Je suis concentré sur le fait de m'amuser avec une équipe qui joue très bien », poursuit l'ancien gardien de l'OM, qui va donc pouvoir se relancer avec Gérone.