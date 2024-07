Mercato - OM : Grosse surprise pour le successeur de Clauss ?

Arnaud De Kanel

Après deux saisons passées à l’OM, Jonathan Clauss se dirige vers la sortie. En froid avec ses dirigeants, le latéral ne pourra pas compter sur le soutien du nouvel entraineur Roberto De Zerbi qui lui a indiqué qu’il sera mis à l’écart à son retour de vacances. Mais au lieu de recruter, l’OM pourrait décider d’accorder une nouvelle chance à un joueur qui est encore sous contrat.

L’OM est confronté à de nombreux chantiers cet été. Après avoir perdu Pierre-Emerick Aubameyang, les dirigeants du club phocéen ont la lourde tache de trouver un nouvel avant centre. Ils cherchent également un titulaire au poste de gardien de but et se préparent à perdre leur arrière droit. En effet, Jonathan Clauss ne sera pas retenu cet été, il a même été placé sur la liste des transferts. L’international tricolore est pressenti pour rebondir du côté de l’OGC Nice avec Franck Haise. Et contre toute-attente, l’OM pourrait décider de ne pas recruter afin de relancer un joueur qui a disparu des radars.

Mercato - OM : Madrid a voulu faire capoter un gros transfert ! https://t.co/Qsu66BbN0m pic.twitter.com/FsKeVXyj2n — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Une nouvelle chance pour Lirola ?

Le successeur de Jonathan Clauss pourrait bien se nommer Pol Lirola ! En effet, le latéral droit espagnol sort de deux prêts consécutifs à Frosinone et à Elche et il a donc effectué son retour à l’OM cet été. Le club phocéen tourne son attention vers des recrutements à d’autres postes jugés plus prioritaires que celui de latéral droit et Lirola pourrait donc avoir sa chance. Roberto De Zerbi n’est pas contre cette idée. Le nouvel entraineur de l’OM l’a eu sous ses ordres à Sassuolo, club dans lequel il s’était révélé.

L’OM cherche quand même à s’en séparer

Et si la réflexion est permise concernant Pol Lirola, c’est que pour le moment, l’OM n’a reçu aucune offre selon La Provence. Le latéral espagnol est à vendre mais s’il ne part pas, il aura donc sa chance, le club phocéen souhaitant recruter à ce poste uniquement en cas de départ de son joueur. Lirola a une carte à jouer durant cette préparation.