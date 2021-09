Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie inquiétante sur la signature d'Amine Harit !

Publié le 4 septembre 2021 à 22h30 par La rédaction

Dans les toutes dernières heures du mercato, l’OM a finalisé la venue d’Amine Harit. Au plus grand plaisir de Schalke 04.

Ünder, Guendouzi, De la Fuente… L’OM a réalisé un mercato XXL pour cette nouvelle saison. Jusqu’à la toute fin du mercato, Pablo Longoria a continué d’armer son club du mieux possible. Et dans les ultimes instants du mercato, c’est Amine Harit qui est arrivé en dernier renfort pour cette saison. Ce qui arrangerait beaucoup les affaires de Schalke 04.

«À Schalke, on dit qu’on s’est débarrassé d’un gros salaire»