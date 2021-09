Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel a tranché pour Erling Haaland !

Publié le 4 septembre 2021 à 21h10 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le club de la capitale pourrait voir Chelsea lui mettre des bâtons dans les roues sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement l'été prochain et s'engager en faveur du Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo s'est préparé à cette éventualité et a déjà déniché le digne héritier de son numéro 7. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG compte s'attaquer à Erling Haaland en priorité si Kylian Mbappé quitte le navire parisien en 2022. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier. En plus du Real Madrid, de Manchester City ou encore de Liverpool, Chelsea serait également à l'affût pour Erling Haaland.

Thomas Tuchel n'aurait pas fait une croix sur Haaland