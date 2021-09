Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland aurait choisi son prochain club !

Publié le 4 septembre 2021 à 17h15 par A.D.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi par les plus grands clubs, dont le PSG. Malgré tout, le Real Madrid afficherait une grande confiance sur ce dossier car il serait convaincu que le Norvégien veut signer à la Maison-Blanche.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. D'après les dernières indiscrétions d' Ok Diario , le club de la capitale envisagerait même de formuler une offre pharaonique pour faire plier à la fois le Borussia Dortmund et le buteur norvégien l'été prochain. Et alors que le PSG serait loin d'être le seul club à vouloir s'offrir Erling Haaland, le Real Madrid ne s'affolerait pas pour autant et serait convaincu de rafler la mise.

Erling Haaland voudrait rejoindre le Real Madrid