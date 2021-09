Foot - Mercato - Barcelone

Mercato- Barcelone : Un cadre de Koeman valide ce coup à 0€ de Laporta !

Le mercato du FC Barcelone s'est surtout limité à des arrivées libres. Parmi celles-ci, Eric Garcia qui vient renforcer un secteur défensif décimé. Et selon Sergio Busquets, l'ancien de Manchester City est une excellente pioche.

Le FC Barcelone a dû ruser sur ce mercato, et notamment à cause de ses problèmes financiers. Le club catalan a donc recruté des joueurs libres essentiellement. Si Memphis Depay est le joueur qui s’est le plus illustré, Eric Garcia avait tout l’air de la recrue parfaite. Le jeune défenseur espagnol arrive dans un effectif où la charnière centrale peine à convaincre, que cela soit avec Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Ronald Araujo ou encore Oscar Mingueza. Toutefois, Eric Garcia a tout l’air du coup parfait pour le Barça, du moins c'est ce que pense Gerard Piqué.

«Nous sommes ravis de l'avoir ici et aussi au club»