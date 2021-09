Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste s'envole pour la succession de Mbappé !

Publié le 4 septembre 2021 à 20h10 par D.M.

Selon la presse italienne, le PSG pourrait tenter de recruter Lautaro Martinez en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais l'avenir de l'Argentin devrait continuer de s'écrire à l'Inter.

Annoncé sur le départ lors de ce mercato estival, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Les dirigeants parisiens se sont montrés inflexibles et ont repoussé les nombreuses offensives du Real Madrid. Mais le contrat du joueur français arrive à son terme à la fin de la saison et le club espagnol aurait prévu de revenir à la charge. Le PSG a d’ailleurs commencé à se pencher sur sa succession. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les profils de Robert Lewandowski (Bayern Munich) et d’Erling Haaland (Borussia Dortmund) sont étudiés en interne.

Lautaro Martinez va prolonger avec l'Inter