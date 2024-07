Mercato - OM : Greenwood interpelle déjà De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Manchester United voulait s’en séparer, Mason Greenwood s’est engagé pour cinq ans avec l’OM, qui a dépensé environ 30M€ pour s’attacher ses services. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’Anglais de 22 ans s’est exprimé sur son positionnement préférentiel et a indiqué qu’il était prêt à évoluer à n’importe quel poste.

Recruté contre environ 30M€ alors qu’il évoluait à Manchester United, Mason Greenwood a été présenté à la presse ce vendredi. L’ailier âgé de 22 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec l’OM, où il évoluera sous les ordres de Roberto De Zerbi.

« Je suis heureux et prêt à jouer à n'importe quel poste »

Interrogé sur son positionnement, Mason Greenwood a déclaré qu’il était à la disposition de Roberto De Zerbi : « Je suis heureux et prêt à jouer à n'importe quel poste sur le terrain, là où le coach me fera jouer. C'est au coach et au staff de choisir où je jouerai. Je suis prêt à soutenir l’équipe. »

« J'ai beaucoup joué à droite à Getafe, c'est mon poste préféré »

« J'ai beaucoup joué à droite à Getafe, c'est mon poste préféré mais c'est au coach de décider quel sera le rôle le plus propice pour moi. De toute manière, je vais tout donner pour que l’OM réussisse », a ajouté Mason Greenwood.