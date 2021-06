Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gignac a bien joué un sale tour à McCourt et Longoria !

Publié le 11 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Florian Thauvin va prendre la direction des Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac a eu un rôle important dans ce dossier.

Contre toute attente, Florian Thauvin a décidé de rejoindre les Tigres de Monterrey. En fin de contrat avec l'OM, le Champion du monde traverse l'Atlantique pour rejoindre le Championnat mexicain et surtout son ami André-Pierre Gignac qui brille depuis plusieurs saisons au Mexique. Et d'ailleurs, l'ancien attaquant de l'OM et de Toulouse a bien eu une influence sur ce dossier comme le confirme Gerardo Suarez, journaliste de TV Azteca Monterrey .

«Il est clair que Gignac a eu à voir avec son arrivée»