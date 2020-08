Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour André Villas-Boas !

Publié le 3 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait figure d’élément indispensable à l’OM, Hiroki Sakai n’aurait aucunement l’intention de quitter le club phocéen cet été.

Depuis le début de l’été, l’OM anime le mercato mais surtout dans le sens des arrivées avec le recrutement définitif d’Alvaro Gonzalez, l’arrivée de Pape Gueye en provenance du Havre pour 0€ et le prêt de Leonardo Balerdi avec option d’achat. Mais qu’en est-il dans le sens des départs, alors que l’OM a un besoin urgent de récupérer des liquidités ? Certains éléments importants tels que Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car pourraient être vendus. Et de son côté, Hiroki Sakai aurait déjà tranché…

Sakai voudrait rester à l’OM

Comme l’a révélé La Provence dimanche, le latéral droit japonais de l’OM aurait décidé de rester au club la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club phocéen, Sakai devrait donc découvrir la Ligue des Champions sous les ordres d’André Villas-Boas dans les prochains mois, et l’entraîneur portugais de l’OM pourra donc compter sur l’une des figures fortes du projet McCourt.