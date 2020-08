Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 30M€ pour ce protégé de Tuchel ?

Publié le 3 août 2020 à 7h45 par Th.B.

Pas vraiment considéré comme un titulaire en puissance par Leonardo, Colin Dagba pourrait quitter le PSG cet été puisqu’Everton songe à lui. Le10sport.com vous révélait cet intérêt en juin dernier. Mais une véritable offensive n’aurait pas été lancée, et surtout pas pour un montant de 30M€ comme certains bruits de couloir le laissent entendre.

De quoi sera fait l’avenir de Colin Dagba ? Formé au PSG, le natif de Béthune a effectué quelques apparitions la saison passée avec le club de la capitale. Néanmoins, il n’a pas vraiment confirmé lors de cet exercice et le départ de Thomas Meunier pour le Borussia Dortmund ne devrait pas forcément signifier qu’il disposera d’une place de titulaire au poste de latéral droit l’année prochaine. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 19 juin que Leonardo ne faisait pas confiance au Français pour occuper le flanc droit de la défense en tant que titulaire régulier. Ainsi, Everton pourrait en profiter. Ancien entraîneur du PSG, Carlo Ancelotti pense à lui pour la saison prochaine chez les Toffees . Au sein du club de la Mersey, Dagba bénéficierait d’un temps de jeu assez conséquent, d’autant plus que Djibril Sidibé est rentré à l’AS Monaco.

Everton intéressé par Dagba, mais pas pour 30M€

Ces dernières semaines, le nom de Colin Dagba a continué à être lié à Everton. Néanmoins, en l’état, un transfert ne serait pas escompté. Des discussions et une offre concrète ne seraient pas à signaler du côté des Toffees . Pourtant, certains estiment qu’une proposition de 30M€ pourrait être soumise au PSG pour Colin Dagba. Sur son compte Twitter , Julien Maynard est monté au créneau. Le journaliste de TF1 notamment pour Téléfoot , a nié qu’une offre de 30M€ serait dans les tuyaux dans les bureaux d’Everton pour Colin Dagba. Le Français susciterait certes un intérêt concret du côté de Goodison Park, mais pour le moment rien ne serait acté.