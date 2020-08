Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut y croire avec Mauricio Pochettino !

Publié le 3 août 2020 à 3h45 par T.M.

Aujourd’hui sans club, Mauricio Pochettino fait partie des possibles candidats au poste d’entraîneur du FC Barcelone. Un rôle que l’Argentin n’écarte pas.

Bien qu’il soit arrivé en janvier dernier, Quique Setien n’est pas assuré de rester sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. En effet, l’entraîneur blaugrana est actuellement sous pression. Et bien que la direction du Barça le soutienne, les rumeurs sont nombreuses concernant un possible départ dans les prochaines semaines. Sa succession est d’ailleurs un sujet qui revient souvent sur la table en Catalogne. Xavi, Laurent Blanc ou encore Mauricio Pochettino ont été les noms qui sont revenus ces derniers jours. Et en ce qui concerne l’Argentin, passé d’ailleurs par le banc de l’Espanyol Barcelone, rien ne serait clairement impossible.

« On ne sait jamais ce qui va se passer »