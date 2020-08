Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un énorme coup à 30M€ !

Publié le 3 août 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Placé sur la liste des transferts par le Bayern Munich, Thiago Alcantara a fait l’objet d’une offre de la part du PSG qui envisage toujours de renforcer son entrejeu.

Depuis plusieurs semaines, le PSG multiplie les pistes au milieu de terrain, un secteur de jeu que Leonardo souhaite absolument renforcer : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Ismaël Bennacer (Milan AC) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome) sont notamment ciblés par le directeur sportif du PSG. Mais finalement, il pourrait se concentrer sur un autre profil de prestige et qui se trouve actuellement en instance de départ du côté du Bayern Munich…

Le PSG s’attaque à Alcantara

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le PSG s’est positionné pour récupérer Thiago Alcantara cet été. Le milieu de terrain espagnol, qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec le Bayern Munich, a été placé sur la liste des transferts par ses dirigeants qui en réclament 30M€. Et c’est justement à ce montant que le PSG a entamé ses négociations avec le club bavarois pour Alcantara. Affaire à suivre…