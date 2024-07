Mercato - OM : De Zerbi tranche pour cet international français

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Vitinha, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, Jonathan Clauss devrait être le prochain à quitter l’OM lors de cette période de mercato estival. Un accord a été trouvé avec l’OGC Nice pour le transfert de l’international français, estimé aux alentours des 6M€. Un choix de Roberto De Zerbi, qui ne compte pas sur lui, ainsi que sur Jordan Veretout.

Si Vitinha, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang ont été vendus, en ajoutant le départ libre de Pape Gueye, d’autres joueurs vont quitter l’OM d’ici à la fermeture du marché des transferts. Le prochain à faire ses valises devrait être Jonathan Clauss, annoncé proche de l’OGC Nice.

Clauss va rejoindre Nice

Un accord a été trouvé pour le transfert de l’international français (13 sélections), à hauteur de 5M€, plus 1M€ de bonus, d’après La Provence. Alors qu’il avait déjà été poussé vers la sortie l’hiver dernier, Jonathan Clauss n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025, et l’OM voulait s’en séparer avant de le voir partir libre.

Veretout pas dans les plans de De Zerbi

En plus de Jonathan Clauss, un autre international français est lui aussi annoncé sur le départ lors de cette période de mercato, Jordan Veretout. À un an de la fin de son contrat, l'OM aimerait se séparer du milieu de terrain âgé de 31 ans et de son salaire. Comme indiqué par La Minute OM, c'est un choix de Roberto De Zerbi, qui ne compte pas sur lui.