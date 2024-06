Mercato - OM : De Zerbi prend déjà une décision forte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'attente a été longue, mais Roberto De Zerbi va bien devenir le nouvel entraîneur de l'OM, qui a annoncé l'existence d'un accord de principe tard ce lundi soir. L'ancien coach de Brighton n'arrive pas seul puisqu'il arrive avec sept membres de son staff. Un ancien joueur marseillais devrait, aussi, faire partie du groupe olympien.

On l'attendant, le suspense a pris fin ! Roberto De Zerbi arrive à Marseille. Dans les prochains jours, l'ancien coach de Brighton et de Sassuolo va prendre en main l'équipe première, l'OM ayant annoncé ce lundi soir un accord de principe. Il devrait s'engager pour trois saisons avec l'OM.

De Zerbi arrive avec ses proches

Roberto De Zerbi n'arrive pas seul en France. L'un de ses proches Giovanni Rossi va intégrer l'organigramme. Longtemps directeur sportif de Sassuolo, il devrait occuper le même poste à l'OM.

Mercato : L’OM change d’avis pour ce flop https://t.co/fJSTIPj1Og pic.twitter.com/nK0c0tViRD — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Abardonado sera conservé