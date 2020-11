Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo mise déjà sur un départ de Villas-Boas !

Publié le 18 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM traverse une période plutôt difficile, Daniel Riolo estime qu’André Villas-Boas a déjà l’esprit loin du club phocéen et qu’il partira en fin de saison.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas finira-t-il par prolonger son bail avec le club phocéen ? Déjà passé proche d’un départ l’été dernier après le renvoi de son ami Andoni Zubizarreta, l’entraîneur portugais peine d’ailleurs à obtenir des résultats aussi satisfaisants que lors de sa première année, surtout en Ligue des Champions où l’OM a enchainé les défaites. Et à en croire Daniel Riolo, Villas-Boas aurait déjà l’esprit loin de l’OM…

« Il a déjà quitté l’OM dans sa tête »