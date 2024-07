Mercato - OM : Danger pour le retour d’Alexis Sanchez !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a été transféré à Al-Qadsiah, l’OM est à la recherche d’un nouvel attaquant. Dans cette optique, la direction olympienne réfléchirait à un retour d’Alexis Sanchez, libre après son départ de l’Inter Milan. Mais un autre ancien club de l’international chilien aimerait également s’attacher ses services, l’Udinese.

« Premièrement, concernant Alexis Sanchez, je tiens à exprimer tout le respect que j’ai pour ce qu'il a accompli au sein du club et pour les valeurs qu'il a apportées au groupe. Je préfère parler uniquement des aspects positifs à son sujet. » Présent en conférence de presse vendredi à l’occasion des présentations de Lilian Brassier et Mason Greenwood, Pablo Longoria a fait le point sur le mercato de l’OM et notamment un potentiel retour d’Alexis Sanchez.

Un retour de Sanchez pour remplacer Aubameyang ?

Pierre-Emerick Aubameyang ayant rejoint Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, l’OM est en quête de celui qui viendra lui succéder à la pointe de son attaquant. En ce sens, les noms d’Eddie Nketiah (25 ans, Arsenal) et de Hwang Hee-Chan (28 ans, Wolverhampton) ont été évoqués, ainsi que celui d’Alexis Sanchez. Les dirigeants marseillais auraient renoué le contact avec l’international chilien (166 sélections), qui n’a pas été prolongé par l’Inter Milan et se retrouve donc libre de tout contrat.

L’Udinese est à l’affût

Mais avec l’arrivée de Mason Greenwood, l’OM n’a désormais plus qu'une place pour un joueur extra-communautaire au sein de son effectif. « En France, il y a seulement quatre places d'extra-communautaire. Avec l'arrivée de Mason, trois places sont déjà occupées, et nous devons maintenant prendre les meilleures décisions stratégiques pour finaliser nos recrutements lors de ce mercato estival », a indiqué Pablo Longoria. S’il veut réellement s’attacher les services d'Alexis Sanchez, l’OM va en tout cas devoir rapidement prendre une décision. Car d’après les informations du Corriere dello Sport, un autre de ses anciens clubs serait également très intéressé par son retour, l’Udinese.