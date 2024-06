Mercato - OM : Coup de froid pour ce chouchou de De Zerbi ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Intronisé au poste d'entraîneur de l'OM, Roberto de Zerbi pourrait ramener l'un de ses anciens joueurs en France. Le club marseillais serait sur les traces de Manuel Locatelli, qui a déjà évolué sous les ordres du technicien italien lors de son passage à Sassuolo. Pour l'heure, c'est le calme dans ce dossier.

C'est désormais officiel, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l'OM. Le technicien italien va devoir reconstruire un groupe décevant la saison dernière et qui ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine.

Confirmation de ce que révélait @le10sport dans le dossier OM/Belloumi, on sera aux environs de 4 M€ (et non 6)https://t.co/XuKRHpd7pQ https://t.co/aFRD0Z6gG6