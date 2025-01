Mercato - OM : Contacts en cours avec une star !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’emballer du côté de l’OM. Alors qu’Elye Wahi prend la direction de l’Eintracht Francfort, le club phocéen se serait mis en quête d’un nouvel attaquant. Et dans cette optique, la formation olympienne aurait tenté sa chance pour Marcus Rashford. Ce dernier aurait néanmoins une autre préférence pour son avenir.

Le mercato de l’OM est en train de s’enflammer. D’ici peu, Elye Wahi devrait quitter le club phocéen pour s’engager à l’Eintracht Francfort. Pablo Longoria et Medhi Benatia se seraient ainsi mis en quête de son successeur sur le marché des transferts. Et dans cette optique, les dirigeants olympiens auraient tenté un très gros coup en Angleterre.

L'OM tente le coup pour Marcus Rashford

Selon Foot Mercato et L’Equipe, l’OM aurait coché le nom de Marcus Rashford sur sa liste. L’international anglais n’entre plus dans les plans de Ruben Amorim. Manchester United souhaiterait donc s’en séparer cet hiver. Le dossier promet néanmoins d’être compliqué à cause du salaire de l’attaquant de 27 ans.

Le FC Barcelone en pole position ?

Par ailleurs, Marcus Rashford aurait une autre préférence pour son avenir. D’après les informations de Relevo, la star de Manchester United aurait donné sa priorité au FC Barcelone. Des contacts seraient d’ailleurs en cours entre les deux parties. Une discussion importante devrait même avoir lieu entre ce mardi et ce mercredi, Marcus Rashford souhaitant être fixé sur les intentions du Barça sur le mercato. Affaire à suivre...