Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme regret avec… Ben Yedder !

Publié le 13 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien buteur emblématique de l’OM dans les années 60, Josip Skoblar regrette que le club phocéen n’ait pas tout misé pour attirer Wissam Ben Yedder.

Depuis le début du projet McCourt, l’OM est en quête de stabilité au poste de buteur. En effet, après le départ de Bafétimbi Gomis à l’été 2017, plusieurs échecs se sont enchainés entre Kostas Mitroglou, Valère Germain, Mario Balotelli ou encore Dario Benedetto qui peine à se montrer régulier. Et même si l’OM a réussi à attirer Arkadiusz Milik cet hiver, l’ancienne gloire phocéenne Josip Skoblar regrette que le fameux grand attaquant n’ait pas été Wissam Ben Yedder.

« Je regrette qu’il soit allé à Monaco »