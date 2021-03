Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi doit encore se méfier pour Neymar...

Publié le 13 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Bien parti pour prolonger son contrat avec le PSG puisque la presse brésilienne indiquait récemment que tout était réglé, Neymar continue pourtant de négocier avec le club de la capitale.

« Neymar et Mbappé sont parisiens, et toujours ils vont rester parisiens », indiquait Nasser Al-Khelaïfi mercredi soir au micro de RMC Sport après la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, affichant une certaine confiance dans son objectif prioritaire qui est de prolonger les contrats de Kylian Mbappé et de Neymar. D’ailleurs, le journaliste brésilien indiquait récemment que tout était réglé pour l’international brésilien qui serait sur le point d’officialiser sa prolongation avec le PSG. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne peut pas crier victoire trop tôt…

Neymar discute encore avec le PSG

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité vendredi, les négociations sont toujours en cours entre le clan Neymar et le PSG, et sa prolongation de contrat n’est donc toujours pas actée en coulisses. Et même si l’optimiste règne toujours dans les deux camps concernant une issue favorable dans ce dossier, la direction du PSG va néanmoins devoir la jouer prudente pour mener à bien les discussions.