Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour la prolongation du duo Mbappe-Neymar !

Publié le 13 mars 2021 à 0h45 par La rédaction

Un nouvel élément témoigne de l’optimisme régnant au PSG sur la prolongation de duo Mbappe-Neymar. Explication.

Suite aux propos de Mauricio Pochettino en conférence de presse au sujet de Mbappe (« Nous avons construit une relation naturelle depuis deux mois. On a une excellente relation. Sans aucun doute le club et moi voulons qu'il reste. C'est toujours une décision de deux parties, le club et le joueur. C'est un joueur très important pour l'équipe. J'espère qu'il restera ici de nombreuses années ici. »), le10sport.com avait analysé que l’optimisme devait être de rigueur en interne à Paris, tant il est rare de voir le coach argentin s’avancer autant devant les micros sur le mercato, lui qui est en général très prudent.

Nouvel élément de confirmation