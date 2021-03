Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Cristiano... La presse brésilienne lâche une énorme bombe !

Publié le 12 mars 2021 à 22h30 par B.C.

Alors que le PSG cherche toujours à prolonger le bail de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne perd pas de vue le Bondynois. Florentino Pérez aurait d’ailleurs de grosses ambitions pour son club puisqu’il envisagerait également le retour de Cristiano Ronaldo chez les Merengue pour former une attaque légendaire.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est en discussion pour prolonger son bail. Leonardo espère rapidement être fixé dans ce dossier, mais le champion du monde tricolore souhaite prendre son temps, malgré le forcing de sa direction. « On parle, on avance, on va voir. On va arriver à un moment où il faut une conclusion et une idée de ce qu'est la position de chacun. C'est important d'être clair », a de nouveau indiqué Leonardo ce jeudi, au micro de RMC . Il faut dire qu’il y a danger dans ce dossier puisque le Real Madrid ne perd pas de vue Kylian Mbappé, mais pas que.

Mbappé ou Haaland avec Ronaldo au Real Madrid