Mercato - Real Madrid : Pogba, Mbappé.... Zidane risque gros pour Camavinga !

Publié le 12 mars 2021 à 21h30 par A.D.

Alors qu'il sera libre de tout contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga aurait décidé de quitter le Stade Rennais dès cet été. Contraint de lancer les hostilités dès maintenant, le Real Madrid pourrait vivre un nouveau scénario à la Kylian Mbappé s'il traine. En effet, Chelsea et Manchester United seraient bien décidés à jouer un mauvais tour à Zinedine Zidane.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga serait suivi de très près par le Real Madrid. Alors que Julien Stephan a quitté le Stade Rennais et que son club est très loin d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, la pépite de 18 ans aurait fait le choix de changer de club lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, ce serait « maintenant ou jamais » pour Zinedine Zidane s'il veut intégrer Eduardo Camavinga à son effectif selon AS . D'autant que le coach du Real Madrid aurait des adversaires de taille sur ce dossier.

Chelsea et Manchester United en embuscade pour Camavinga ?