Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga aurait pris une décision fracassante !

Publié le 12 mars 2021 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Alors que la pépite de Rennes voudrait à tout prix changer de club lors du prochain mercato estival, Zinedine Zidane ferait mieux de sauter sur l'occasion.

Alors qu'il s'est révélé au Stade Rennais la saison dernière, Eduardo Camavinga aurait séduit le Real Madrid. Si Zinedine Zidane n'est pas parvenu à recruter la pépite de 18 ans l'été dernier, il ne lâcherait pas le morceau pour autant et pourrait retenter sa chance lors du prochain mercato estival. D'autant qu'Eduardo Camavinga sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Interrogé sur son avenir lors d'un entretien accordé à Tout le Sport sur France 3 , l'international français n'a pas fermé la porte à un départ cet été, bien au contraire. « Pour ça, il y a mes parents, il y a des choses. Il faudra voir le projet, il y a énormément de choses à prendre en compte. La plus grosse vente de l’histoire de Rennes ? Franchement, ça, c'est le monde. Ce n'est que du football. Si je devais partir, j'espère qu'ils diront que j'étais un joueur qui avait l'amour du club, qui se donnait à fond sur le terrain et qui mouillait le maillot » , a expliqué Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga aurait décidé de partir cet été