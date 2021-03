Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est sous pression pour Eduardo Camavinga !

Publié le 12 mars 2021 à 20h00 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga aurait décidé de partir dès la prochaine fenêtre de transferts. Alors qu'ils voudraient absolument s'offrir la pépite de 18 ans, Zinedine Zidane et le Real Madrid seraient contraints de passer à l'action l'été prochain.

Alors qu'il brille du côté du Stade Rennais, Eduardo Camavinga aurait séduit Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2022, le milieu de terrain français a ouvert la porte à un départ l'été prochain ce jeudi soir. « Pour ça, il y a mes parents, il y a des choses. Il faudra voir le projet, il y a énormément de choses à prendre en compte. La plus grosse vente de l’histoire de Rennes ? Franchement, ça, c'est le monde. Ce n'est que du football. Si je devais partir, j'espère qu'ils diront que j'étais un joueur qui avait l'amour du club, qui se donnait à fond sur le terrain et qui mouillait le maillot » , a expliqué Eduardo Camavinga à Tout le Sport (France 3). Si elle se montre quelque peu énigmatique sur cette sortie, la pépite de 18 ans aurait déjà scellé son avenir en secret et décidé de partir dès la prochaine fenêtre de transferts selon AS . Une situation qui pousserait le Real Madrid à agir au plus vite.

Zidane ne doit pas laisser passer le train pour Camavinga