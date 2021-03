Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin s’enflamme pour l’arrivée de Milik !

Publié le 12 mars 2021 à 22h00 par B.C.

Cet été, l’OM est parvenu à mettre la main sur Arkadiusz Milik, prêté par le Napoli. Un joli coup validé ce vendredi par Florian Thauvin.

Alors que Dario Benedetto n’apporte pas satisfaction cette saison, l’OM a fait le forcing pour s’attacher les services d’un attaquant lors du mercato hivernal, et Pablo Longoria a réalisé un joli coup avec l’arrivée d'Arkadiusz Milik. Alors qu’il ne jouait plus au Napoli en raison de sa situation contractuelle, le Polonais a été prêté avec obligation d’achat à l’OM, et ses premières apparitions laissent penser que le club phocéen a eu raison de miser sur lui puisque Milik a déjà fait trembler les filets à 3 reprises en 6 matches. Interrogé sur ce renfort de taille, Florian Thauvin n’a pas caché sa satisfaction.

« Très heureux de l'avoir parmi nous »