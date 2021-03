Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin valide le dernier renfort du projet McCourt !

Publié le 13 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Récemment nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli semble déjà faire l’unanimité au sein du vestiaire phocéen comme l’a indiqué Florian Thauvin qui apprécie ses méthodes.

Pour son premier match sur le banc de l’OM mercredi soir, Jorge Sampaoli s’est imposé d’entrée de jeu en battant Rennes (1-0). Le technicien argentin, qui avait pris en main l’équipe seulement quelques jours auparavant, avait opéré à quelques choix tactiques forts en repositionnant notamment Florian Thauvin dans un rôle plus reculé au milieu de terrain. Interrogé en conférence de presse vendredi, l’attaquant de l’OM s’est prononcé sur Sampaoli et valide déjà ses méthodes.

« Très heureux d’avoir un coach comme Sampaoli »