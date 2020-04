Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joli coup tenté par Zubizarreta est validé !

Publié le 26 avril 2020 à 12h30 par A.M.

Grande révélation de la saison en Ligue 2, Pape Gueye ne manque pas de sollicitations, et l'OM s'est notamment positionné sur le milieu de terrain du Havre à en croire Jean-Philippe Durand, ancien patron de la cellule de recrutement du club phocéen.

En quête de belles affaires, l'Olympique de Marseille se serait positionné sur Pape Gueye qui fait partie des grandes révélations de la saison en Ligue 2. Le milieu de terrain du Havre est d'ailleurs l'un des joueurs les plus convoités de ce Championnat et devrait prendre la direction de l'Angleterre. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, un accord et très proche avec Watford et un prêt dans la foulée pourrait même être conclu avec l'Udinese. Et pour cause, Jean-Philippe Durand, ancien directeur de la cellule de recrutement de l'OM, confirme que Pape Gueye est un grand talent.

«Il fait partie de ceux qui montrent qu'ils ont le profil pour jouer au-dessus»