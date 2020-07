Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pourrait passer à côté de ce joli coup à cause… d’Ancelotti !

Publié le 19 juillet 2020 à 20h45 par Th.B.

L’OM aimerait attirer Diogo Dalot, indésirable à Manchester United, idéalement via un prêt. Néanmoins, Everton pourrait rapidement chambouler les plans du club phocéen. Explications.

Cet été, Bouna Sarr serait susceptible de plier bagage. En proie à des difficultés financières, l’OM espérerait, compte tenu de la belle cote du Français sur le marché, de tirer 15M€ de sa vente. Pour le remplacer, plusieurs pistes auraient été activées par la direction phocéenne. Diogo Dalot serait une option prise en considération par l’OM à en croire les informations récemment divulguées par Paul Tavares, consultant pour La Chaîne L’Équipe. Le latéral droit de Manchester United, aux quatre apparitions en Premier League cette saison, n’entrerait pas dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer en marge de la saison prochaine. De quoi faire les affaires de l’OM qui privilégierait un prêt pour le Portugais. Cependant, le club phocéen n’aurait pas le champ libre dans le dossier Dalot.

Everton va faire de l’ombre à l’OM pour Dalot !