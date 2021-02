Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s'en tenir pour Thauvin

Publié le 13 février 2021 à 0h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin pourrait bien rebondir en Serie A.

Sauf retournement de situation, Pablo Longoria va connaitre deux échecs. Le head of football de l’Olympique de Marseille pourrait en effet perdre Jordan Amavi et Florian Thauvin. Les deux sont en fin de contrat et une prolongation semble pour l’instant très improbable. The Independent avait récemment annoncé qu’Amavi souhaiterait retrouver la Premier League, mais Thauvin pourrait lui rebondir en Italie. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport que le Milan AC pousse pour avoir l’ailier de l’OM.

Thauvin, la priorité offensive du Milan AC