Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s'agite pour l'avenir d'Alvaro Gonzalez

Après plusieurs mois de mise à l’écart, Alvaro Gonzalez a fini par être remercié par l’Olympique de Marseille. Désormais libre de tout contrat, il est à la recherche de son prochain club. Si un club de Ligue 1 serait intéressé, il a également été proposé à Galatasaray et à Valence.

« Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des fans qui m'ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J'ai quitté l'Espagne pour la première fois afin de me lancer dans une aventure qui s'est avérée être l'une des meilleures expériences de ma vie . » Il y a quelques jours, Alvaro Gonzalez a fait ses adieux à l’Olympique de Marseille.

Après trois saisons, le défenseur espagnol de 32 ans a donc quitté l’OM. Depuis plusieurs mois, il avait été mis à l’écart du reste du groupe et un départ semblait inéluctable. Alvaro Gonzalez est désormais à la recherche de son prochain club. Alors qu'il serait intéressé à l’idée de rester en Ligue 1, il a également des touches à l’étranger.

Former OM and Villarreal centre-back Alvaro #Gonzalez has been offered to #Galatasaray and #Valencia as a free agent. He asks 2-years contract. #transfers