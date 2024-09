Mercato - OM : Benatia appelle une star, Longoria hallucine

Arnaud De Kanel

Enorme surprise du côté de l'OM. Dimanche soir, le club phocéen a annoncé la venue, sous réserve de la visite médicale, d'Adrien Rabiot. Personne n'y croyait, pas même le président phocéen Pablo Longoria qui a été surpris que Mehdi Benatia ne se fasse pas rembarrer au téléphone lorsqu'il a entrepris les premiers contacts.

La bombe est tombée dimanche dans la soirée et elle a ensuite été confirmée par l'OM dans un communiqué : Adrien Rabiot va rejoindre le club phocéen pour les deux prochaines saisons. « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français, a fait savoir le club dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale », a précisé l'OM. Personne n'ose encore y croire à Marseille et pour cause, même Pablo Longoria n'avait pas osé y penser.

Longoria décontenancé quand Benatia a évoqué Rabiot

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a échoué à faire venir Ismaël Bennacer. Alors, Mehdi Benatia a pensé à faire venir Adrien Rabiot. L'idée a surpris Pablo Longoria qui était assez décontenancé lorsque le Marocain en a parlé avec lui pour la première fois rapporte le journal L'Equipe ce lundi matin. Malgré tout, le président de l'OM a encouragé Benatia à aller au bout de son idée sur le mode « qui ne tente rien n'a rien ».

La réponse de Rabiot surprend Longoria

Mehdi Benatia a donc pris son téléphone afin de contacter, au culot, Véronique Rabiot, la mère et représentante du joueur, afin prendre la température. Les dirigeants de l'OM, Pablo Longoria en tête, pensaient se faire jeter comme l'indique L'Equipe, mais les discussions ont été courtoises et positives. De là est né l'espoir de signer Adrien Rabiot. La suite, on la connait...