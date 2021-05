Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas tente de plomber la succession de Thauvin !

Publié le 12 mai 2021 à 14h10 par A.M.

Alors que l'OM s'intéresse à la situation de Jérémie Boga pour la succession de Florian Thauvin, l'OL serait également dans le coup et pourrait bien changer les plans marseillais.

La succession de Florian Thauvin sera l'un des enjeux de l'été du côté de l'OM. Et pour cause, l'international français a annonce qu'il rejoindrait les Tigres de Monterrey la saison prochaine. Un départ qui va laisser un vide important au sein de l'effectif de Jorge Sampaoli. Pour le remplacer, Pablo Longoria aurait déjà bien avancé sur la piste menant à Thiago Almada puisque, selon les informations de RMC Sport , le jeune argentin aurait donné son accord pour rejoindre l'OM. Mais le président marseillais suit également de près la situation de Jérémie Boga.

L'OL veut réaliser un énorme double coup De Zerbi/Boga