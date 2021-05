Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Une autre piste de renom pour remplacer Rudi Garcia ?

Publié le 12 mai 2021 à 9h20 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2021 à 9h22

Alors que l’OL devrait mettre un terme à sa collaboration avec Rudi Garcia cet été, des négociations auraient été entamées avec l’entraîneur portugais Paulo Fonseca pour sa succession.