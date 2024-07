Mercato - OM : Aubameyang va plomber le retour d’une star ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer son secteur offensif, l'OM travaille activement pour boucler le transfert de Mason Greenwood, qui fait largement parler. Mais ce n'est pas tout puisque le club phocéen discute également avec Alexis Sanchez pour faire revenir le Chilien à Marseille un an après son départ. Un dossier qui comporte toutefois de nombreux obstacles dont la présence de Pierre-Emerick Aubameyang.

Très actif sur le mercato, l'OM a d'ores-et-déjà bouclé les transferts de Lilian Brassier et Ismaël Koné qui débarquent respectivement depuis Brest et Watford. Désormais, le club phocéen espère renforcer son secteur offensif et vise plusieurs attaquants, à commencer par Mason Greenwood dont le transfert en provenance de Manchester United semble en excellente voie. Cependant, l'OM ne va pas s'arrêter en si bon chemin et prépare notamment le retour d'Alexis Sanchez.

L'OM veut rapatrier Sanchez

Ainsi, Pablo Longoria fait le forcing pour convaincre Alexis Sanchez de revenir à l'OM. Selon les informations de L'EQUIPE, la direction marseillaise a notamment pris contact avec l'entourage de l'international chilien dont le retour a été validé par Roberto De Zerbi. Néanmoins, si le projet est validé, de nombreux obstacles se dressent à cette signature.

Les obstacles sont nombreux

En effet, toujours d'après L'EQUIPE, l'OM va devoir résoudre plusieurs problèmes à commencer par la présence de Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour cause, l'été dernier, le Gabonais avait remplacé Alexis Sanchez car les finances marseillaises ne permettaient pas d'envisager que les deux salaires cohabitent dans le même vestiaire. Reste désormais à savoir si l'OM peut désormais assumer les salaires des deux stars en même temps. Autre obstacle, le nombre de places extracommunautaires au sein de l'effectif marseillais. Sur les quatre autorisées, deux sont occupées par Luis Henrique et Amir Murillo, le Chilien en prendrait une autre, ce qui peut poser problème puisque l'OM négocie également le transfert du jeune argentin Ezequiel Fernandez. Autrement dit, l'OM continue de chercher le meilleur équilibre pour boucler le retour du Chilien.