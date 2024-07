L’OM veut boucler un transfert historique en Angleterre !

Arnaud De Kanel

A la recherche de nouveaux attaquants, l’OM serait fortement intéressé par Mason Greenwood, l’ailier de Manchester United. Cependant, une autre piste en provenance de Premier League semble également attirer l’attention des dirigeants marseillais : Hwang Hee-Chan. L’attaquant de Wolverhampton, apprécié de Roberto De Zerbi, pourrait devenir le premier joueur sud-coréen à porter le maillot olympien.

L’OM, toujours en quête de renforts pour répondre aux attentes de leur nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, porte un vif intérêt à Mason Greenwood (22 ans). Le club phocéen a très bien avancé ces dernières heures malgré la pression mise par le maire de Marseille qui s’oppose à la signature de l’attaquant anglais en raison de ses récentes affaires judiciaires. Ce mercredi, Foot Mercato a révélé un intérêt de l’OM pour un autre joueur de Premier League en la personne d’Eddie Nketiah. Mais les deux anglais ne sont pas les deux seuls attaquants sous contrat avec un club anglais à plaire au club phocéen.

L’OM pense à Hwang Hee-Chan

Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants de l'OM auraient jeté leur dévolu sur Hwang Hee-Chan, âgé de 28 ans, qui a inscrit 12 buts en Premier League la saison dernière avec Wolverhampton. Ce choix semble faire l'unanimité au sein du club phocéen, et Roberto De Zerbi aurait validé cette piste, appréciant particulièrement le style de jeu de l'attaquant sud-coréen. Cependant, L'Équipe souligne qu'il ne sera pas aisé pour l'OM de convaincre Wolverhampton de céder leur joueur, sous contrat jusqu'en juin 2028. La direction marseillaise serait prête à jouer la carte de la patience et à attendre un moment plus opportun pour avancer dans ce dossier.

Transfert historique en vue ?

Si cela venait à se concrétiser, l’OM bouclerait un coup historique. En effet, Hwang Hee-Chan deviendrait le premier joueur sud-coréen à évoluer à Marseille. Au total, 71 pays différents ont été représentés à l’OM, mais pas la Corée du Sud. Hwang Hee-Chan pourrait en ajouter un 72ème.