Mercato - OM : Aubameyang va annoncer le verdict !

Arnaud De Kanel

Un coup de tonnerre va-t-il frapper l’OM dans les prochaines heures ? Alors que Roberto De Zerbi compte sur lui et qu’il semblait disposé à poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait plier bagages. Courtisé par l’Arabie saoudite, le buteur gabonais devrait communiquer sa décision aux dirigeants dans le week-end.

Une grande nouvelle va tomber à l’OM. Meilleur buteur du club phocéen la saison passée, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Marseille cet été. L’ancien joueur d’Arsenal est courtisé par un club saoudien. Sa décision devrait intervenir dans les prochaines heures.

De Zerbi veut le garder

Et si Pierre-Emerick Aubameyang rejoignait l’Arabie saoudite ? D’après les informations de Foot Mercato, Al-Qadsiya offrirait un pont d’or à l’attaquant de l’OM qui se pose de plus en plus de questions sur son avenir malgré la volonté de Roberto De Zerbi de le conserver. « On pousse trop souvent à lancer les jeunes et à écarter les vétérans. Je n’hésiterais pas à lancer des jeunes et à faire jouer les vétérans qui le méritent. Je prends ainsi l’exemple d’Aubameyang, qui a 35 ans, mais qui joue comme s’il avait une vingtaine d’années », confiait l’Italien mardi face aux journalistes.

Décision imminente pour Aubameyang !

Roberto De Zerbi va savoir très rapidement s’il pourra compter ou non sur Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine. L’entourage du joueur a glissé à La Provence qu’une décision sera prise par le Gabonais dans le week-end.