Mercato - OM : Après Marcus Thuram, André Villas-Boas a laissé filer un autre joli coup...

Publié le 18 novembre 2020 à 13h00 par A.M.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 réalisations depuis de le début de saison, Boulaye Dia aurait pu rejoindre l'OM durant l'été 2019...

La quête d'un avant-centre prolifique n'est pas nouvelle du côté de l'Olympique de Marseille. Depuis l'arrivée de Frank McCourt à la tête du club phocéen, les échecs se sont multipliés. Kostas Mitroglou et Valère Germain sont arrivés en 2017 sans jamais réussir à faire oublier Bafétimbi Gomis tandis que Dario Benedetto est en train de suivre leurs traces. Mario Balotelli a bien réussi à briller à la pointe de l'attaque de l'OM, mais l'attaquant italien ne sera resté qu'une demi-saison. C'est la raison pour laquelle le club phocéen poursuit ses recherches et a relancé la piste menant à Boulaye Dia, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité ces derniers jours.

L'OM a tenté le coup pour Boulaye Dia en 2019, mais...