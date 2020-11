Foot - Mercato - PSG

Mercato : Lilian Thuram a plombé les plans du PSG et de l'OM !

Publié le 11 novembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Petit nouveau en équipe de France, Marcus Thuram est récompensé de ses excellentes prestations avec le Borussia Mönchengladbach. Mais avant de s'envoler vers l'Allemagne, l'attaquant aurait pu rejoindre le PSG ou l'OM. Toutefois, Lilian Thuram, qui suit de près l'évolution de la carrière de ses fils, avait un autre plan de carrière pour son fils.

Lilian Thuram doit être fier. Et pour cause, après avoir connu une carrière exceptionnelle, le Champion du monde 1998 voit ses fils marcher dans ses pas. En effet, Kephren Thuram se fait une place du côté de l'OGC Nice sous les ordres d'un certain Patrick Vieira, lui aussi membre de l'équipe de France victorieuse en 1998 et 2000. Mais ces dernières semaines, c'est surtout Marcus qui fait parler de lui. Et pour cause, auteur d'un excellent début de saison avec le Borussia Mönchengladbach, l'ancien Guingampais a été récompensé de ses prestations par Didier Deschamps qui l'a convoqué pour la première fois en équipe de France et pourrait lui offrir sa première sélection contre la Finlande ce mercredi soir en amical. Mais alors que Marcus Thuram s'est envolé pour l'étranger après avoir éclos à Guingamp, le PSG et l'OM peuvent nourrir quelques regrets.

Pour sa formation, le clan Thuram recale le PSG...

En effet, alors qu'il a tapé dans ses premiers ballons à l'AC Boulogne-Billancourt, plusieurs clubs le remarquent et tentent de l'attirer dans leur centre de formation. Des formations prestigieuses se positionnent comme l'AS Monaco ou encore le PSG. Mais en 2012, alors que Marcus Thuram est âgé de 15 ans, il rejoint Sochaux afin de parfaire sa formation. Et Lilian Thuram n'est pas étranger à ce choix. « C’est quelqu’un de très attentif aux choix de carrière de ses enfants. Ce qui intéressait Lilian, c’était de savoir où son fils allait être le mieux, où on allait lui faire le plus confiance, où il allait pouvoir le plus progresser. Tout était centré sur le bien-être de Marcus et sur le projet sportif, rien d’autre n’entrait en ligne de compte, ni l’argent ni le prestige de tel ou tel club », assure ainsi Eric Hély, directeur du centre de formation de Sochaux à l’époque, à 20 Minutes .

... puis l'OM en 2019 !