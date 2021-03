Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Rabiot relancé par un cador étranger ?

Publié le 31 mars 2021 à 18h10 par A.D.

En plus de l'échange Dybala-Pogba, la Juventus et Manchester United auraient une autre idée de troc. Selon la presse italienne, Red Devils et Bianconeri étudieraient la possibilité de réaliser une opération avec Donny van de Beek et Adrien Rabiot. Une transaction qui, si elle venait à se concrétiser, devrait plomber les plans de l'OM.

Selon les récentes informations de la Gazzetta dello Sport , l'OM songerait à recruter Adrien Rabiot, qui a pourtant été formé au PSG. Comme l'a précisé Tuttosport , la direction de la Juventus ne serait pas vraiment emballée par l'idée de vendre son milieu de terrain français, mais pourrait abdiquer et le laisser filer lors du prochain mercato estival si une offre de 30M€ arrivait sur son bureau. Alors qu'il en pincerait également pour Adrien Rabiot, Manchester United aurait une toute autre idée en tête pour convaincre La Vieille Dame .

Un échange entre Adrien Rabiot et Donny van de Beek ?