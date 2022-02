Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria à l'origine d'un coup de tonnerre pour l'avenir de Sampaoli ? La réponse

Publié le 20 février 2022 à 10h00 par D.M.

Malgré certaines critiques, Jorge Sampaoli ne serait pas menacé. Renforcé par le bon début de saison de l'OM, le technicien argentin peut compter sur le soutien de son président Pablo Longoria.

Il y a presque un an, Jorge Sampaoli débarquait dans la cité phocéenne pour s’installer sur le banc de l’OM. Avec son caractère enflammé, le technicien argentin s’est parfaitement acclimaté à l’atmosphère marseillaise. « J'ai presque fini la première année à Marseille et à l'OM. J'ai bien intégré ce qu'est cette ville, ce club et ce qu'attendent les supporters. Cela amène une pression en plus car il faut être acteur à Marseille. Je suis heureux de cette année et un peu préoccupé quand je n'arrive pas à donner à la ville ce qu'elle attend. Mon défi c'est que tout le monde s'identifie à Marseille » a confié l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Mais arrivé en mars 2021, Sampaoli n’échappe pas non plus à quelques critiques.

Sampaoli soutenu par Longoria en coulisses