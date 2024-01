Mercato - OL : Un grand nom en route pour signer à Lyon ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OL n’en a pas fini avec son mercato et cherche notamment à mettre la main sur Nemanja Matic. Une piste activée il y a plusieurs semaines alors que le Serbe cherche à quitter le Stade Rennais, et à en croire plusieurs sources, le dénouement serait proche, à quelques jours de la fin du mercato hivernal.

Comme prévu, le mercato de l’Olympique Lyonnais est agité avec déjà quatre renforts au compteur. Après avoir accueilli dans son effectif le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson, arrivés en provenance de Botafogo, Pierre Sage a vu venir de La Gantoise l’ailier Malick Fofana et l’attaquant Gift Orban. Du mouvement est encore prévu, avec notamment le recrutement espéré de Nemanja Matic. Un dossier ouvert il y a plusieurs semaines qui pourrait rapidement connaître son dénouement.

Mercato - OL : Il annonce une attaque de feu, Lacazette va adorer https://t.co/NmCAOHU0gY pic.twitter.com/NLotos6EsZ — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Matic proche de l’OL

Alors que Nemanja Matic souhaite quitter le Stade Rennais cet hiver, l’Olympique Lyonnais toucherait au but selon Sky Italia . Un accord aurait en effet été trouvé selon le média transalpin, qui annonce la signature prochaine du Serbe pour deux saisons et demie. RMC confirme que les Gones toucheraient au but.

Besiktas positionné