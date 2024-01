Mercato - OL : Transfert à 17M€, c'est déjà validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une victoire poussive face à Bergerac Périgord FC (2-1) afin de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, l'OL peut se réjouir de la prestation de Malick Fofana, buteur pour sa première titularisation à Lyon. Recruté pour 17M€, l'ailier belge a d'ailleurs convaincu Pierre Sage, satisfait des débuts de son nouveau joueur.

Très actif durant ce mercato d'hiver, l'OL en profite notamment pour renforcer son secteur offensif. Gift Orban a débarqué ces derniers jours pour 13M€, mais ce n'est pas tout puisque les Gones avaient déjà bouclé le transfert de Malick Fofana, arrivé lui aussi de Belgique pour 17M€. Et ce dernier connaissait d'ailleurs sa première titularisation vendredi soir à l'occasion du déplacement de Bergerac Périgord FC, pensionnaire de National 2, pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France. Et si l'OL n'a pas convaincu malgré sa qualification (2-1), Malick Fofana quant à lui s'est distingué en ouvrant le score. Pierre Sage était donc satisfait des débuts de l'ailier belge.

Mercato - OL : Un «extraterrestre» débarque à Lyon ! https://t.co/7jmlTy0B1c pic.twitter.com/7SU88ZK5Rq — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

«Il a un profil assez complet»

« Avec son gabarit, il est à l’aise sur les terrains glissants. Il a un profil assez complet, il n’a pas été aidé par les changements de postes mais il a assumé ça de façon studieuse et c’est très important pour nous, surtout quand on a un effectif un peu court comme actuellement », assure l'entraîneur de l'OL en conférence de presse au sujet de son nouveau joueur. En zone mixte, Malick Fofana s'est également satisfait de sa grande première à Lyon.

Fofana satisfait de ses débuts à l'OL